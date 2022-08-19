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Как футбольный клуб «Актобе» отпразднует свое 55-летие

футбол Фото: Parimatch
21 августа футбольный клуб «Актобе» отпразднует свое 55-летие. В рамках торжества планируется проведение пресс-конференции, шоу-программа с участием фанатов клуба и фейерверк.

Об этом стало известно во время пресс-конференции, посвященной 55-летию футбольного клуба «Актобе».

председатель правления

Фото: Parimatch

В ней приняли участие председатель правления «Актобе» Ерлан Джамантаев, главный тренер красно-белых Андрей Карпович и капитан команды Юрий Логвиненко, которые ответили на вопросы местных журналистов.

тренер

Фото: Parimatch

По окончании брифинга были разыграны призы для мастеров пера.

футболист

Фото: Parimatch

Мария Богородская, представитель Parimatch – официального спонсора клуба ФК «Актобе», проинформировала о мероприятиях, организованных специально для болельщиков в день матча «Актобе» — «Ордабасы» 21 августа.

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