Как футбольный клуб «Актобе» отпразднует свое 55-летие
Фото: Parimatch
21 августа футбольный клуб «Актобе» отпразднует свое 55-летие. В рамках торжества планируется проведение пресс-конференции, шоу-программа с участием фанатов клуба и фейерверк.
Об этом стало известно во время пресс-конференции, посвященной 55-летию футбольного клуба «Актобе».
Фото: Parimatch
В ней приняли участие председатель правления «Актобе» Ерлан Джамантаев, главный тренер красно-белых Андрей Карпович и капитан команды Юрий Логвиненко, которые ответили на вопросы местных журналистов.
Фото: Parimatch
По окончании брифинга были разыграны призы для мастеров пера.
Мария Богородская, представитель Parimatch – официального спонсора клуба ФК «Актобе», проинформировала о мероприятиях, организованных специально для болельщиков в день матча «Актобе» — «Ордабасы» 21 августа.
Фото: Parimatch
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