«Барыс» стал победителем Кубка президента-2022
Фото: hcbarys.kz
В заключительный игровой день международного турнира по хоккею на Кубок президента Казахстана определился победитель. В решающем матче казахстанский коллектив «Барыс» сумел переиграть лидера этих соревнований – «Метталург» из Магнитогорска – 3:2, сообщает Zakon.kz.
Столичная дружина одержала волевую победу над финалистом Кубка Гагарина последнего сезона. Хозяева, пропустив вначале, затем взяли нити игры в свои руки. Хоккеист «Барыса» Динмухамед Кайыржан вскоре восстановил равновесие.
Немного спустя шикарный буллит использовал новичок столичной дружины Джереми Бракко.
А победную шайбу в падении забил еще один новобранец казахстанской команды – Энтони Луис. 3:2 – и «Барыс» – обладатель Кубка президента 2022 года.
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