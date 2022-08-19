«Барыс» стал победителем Кубка президента-2022

Фото: hcbarys.kz

В заключительный игровой день международного турнира по хоккею на Кубок президента Казахстана определился победитель. В решающем матче казахстанский коллектив «Барыс» сумел переиграть лидера этих соревнований – «Метталург» из Магнитогорска – 3:2, сообщает Zakon.kz.

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