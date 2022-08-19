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«Барыс» стал победителем Кубка президента-2022

Хоккей Кубок Президента Фото: hcbarys.kz
В заключительный игровой день международного турнира по хоккею на Кубок президента Казахстана определился победитель. В решающем матче казахстанский коллектив «Барыс» сумел переиграть лидера этих соревнований – «Метталург» из Магнитогорска – 3:2, сообщает Zakon.kz.

Столичная дружина одержала волевую победу над финалистом Кубка Гагарина последнего сезона. Хозяева, пропустив вначале, затем взяли нити игры в свои руки. Хоккеист «Барыса» Динмухамед Кайыржан вскоре восстановил равновесие.

Немного спустя шикарный буллит использовал новичок столичной дружины Джереми Бракко.

А победную шайбу в падении забил еще один новобранец казахстанской команды – Энтони Луис. 3:2 – и «Барыс» – обладатель Кубка президента 2022 года.

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