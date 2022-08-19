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Ситуация в Украине: Эрдоган предложил Зеленскому встретиться с Путиным в Турции, Эстония готовит предложение по санкциям

Украина Фото: pixabay
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным, передает Zakon.kz.

  • Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Одесский порт, где он продолжит переговоры с Зеленским и Эрдоганом о поставках украинского зерна по Черному морю.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не собирается нападать на Украину и у него нет намерения отправлять соотечественников воевать.

  • МИД РФ не принимает тезис Киева о «самообороне». В ведомстве заявили, что Украина уже открыто говорит о «нападении в глубине российской территории», назвав это «эскалацией с подачи США».

  • Секретарь СНБО (Совет нацбезопасности и обороны Украины) Алексей Данилов заявил, что на повестке дня стоит вопрос о пошаговой демилитаризации Крыма с его последующей деоккупацией.

  • Путин собирается на саммит G20 на Бали, куда приглашен Зеленский — Bloomberg.

  • Греция и Кипр выступают против запрета на выдачу туристических виз россиянам – СМИ со ссылкой на чиновников европейских стран.

  • Жители Харьковской области в ближайшие дни начнут получать первые готовые российские паспорта – первые 10 паспортов получат жители города Купянска, сдавшие документы в начале августа.

  • Власти Львова решили переименовать еще 20 улиц «в рамках деколонизации топонимики» – изменения коснулись в том числе улиц, носящих имена изобретателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева и нобелевского лауреата по физиологии, академика Ивана Павлова.

  • Эстония предложит Еврокомиссии включить в очередной пакет антироссийских санкций запрет на поездки россиян в Европу, а также ряд других мер.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз Зеленский Владимир Макрон Эмманюэль Путин Владимир
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