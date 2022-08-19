В столичном университете отреагировали на заявление студентки об изнасилованиях

Фото: Nazarbayev University

Пресс-служба Nazarbayev University заявила о том, что руководство учебного заведения оказывает всестороннее содействие следствию, чтобы разобраться в ситуации, передает Zakon.kz.

По озвученной студенткой Nazarbayev University, требующей проверки информации о случаях правонарушений сексуального характера Управлением полиции района Есиль города Нур-Султана проводятся соответствующие процессуальные действия. Университет придерживается принципа нулевой терпимости к любому проявлению насилия и оказывает всестороннее содействие следствию. Пресс-служба Nazarbayev University Ранее в социальных сетях появилось видеообращение девушки, которая рассказала о нескольких известных ей случаях домогательств и изнасилований со стороны профессорско-преподавательского и технического персонала Nazarbayev University, а также приставаниях студентов-старшекурсников к девушкам младших курсов. Читайте также «Скорая» спешила к пострадавшим в ДТП и попала в аварию в Алматинской области

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