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В столичном университете отреагировали на заявление студентки об изнасилованиях

здание Фото: Nazarbayev University
Пресс-служба Nazarbayev University заявила о том, что руководство учебного заведения оказывает всестороннее содействие следствию, чтобы разобраться в ситуации, передает Zakon.kz.
По озвученной студенткой Nazarbayev University, требующей проверки информации о случаях правонарушений сексуального характера Управлением полиции района Есиль города Нур-Султана проводятся соответствующие процессуальные действия. Университет придерживается принципа нулевой терпимости к любому проявлению насилия и оказывает всестороннее содействие следствию.Пресс-служба Nazarbayev University

Ранее в социальных сетях появилось видеообращение девушки, которая рассказала о нескольких известных ей случаях домогательств и изнасилований со стороны профессорско-преподавательского и технического персонала Nazarbayev University, а также приставаниях студентов-старшекурсников к девушкам младших курсов.

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