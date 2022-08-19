«Скорая» спешила к пострадавшим в ДТП и попала в аварию в Алматинской области

На трассе Талдыкорган – Уштобе столкнулись Газель и легковой автомобиль марки Nissan, передает Zakon.kz.

Предварительно установлено, что в салоне легкового авто находились пятеро взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу на обследование.

Фото: polisia.kz

Как уточняется, бригада скорой помощи, спешившая к месту происшествия, также попала в ДТП, столкнувшись со встречно идущей легковой иномаркой.

Фото: polisia.kz

К счастью, в этой дорожной аварии жертв и пострадавших удалось избежать, за исключением повреждений кузова обеих машин.