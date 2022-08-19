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«Скорая» спешила к пострадавшим в ДТП и попала в аварию в Алматинской области

авто Фото: polisia.kz
На трассе Талдыкорган – Уштобе столкнулись Газель и легковой автомобиль марки Nissan, передает Zakon.kz.

Предварительно установлено, что в салоне легкового авто находились пятеро взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу на обследование.

ДТП

Фото: polisia.kz

Как уточняется, бригада скорой помощи, спешившая к месту происшествия, также попала в ДТП, столкнувшись со встречно идущей легковой иномаркой.

авария

Фото: polisia.kz

К счастью, в этой дорожной аварии жертв и пострадавших удалось избежать, за исключением повреждений кузова обеих машин.

Елена Беляева
Алматинская область Талдыкорган Уштобе
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