Ранее судимого вора-сладкоежку задержали в Талдыкоргане

Фото: pixabay

Задержать его удалось уже в центре города. При проверке по базе данных выяснилось, что задержанный трижды ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, сообщает Zakon.kz.

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