Ранее судимого вора-сладкоежку задержали в Талдыкоргане
Фото: pixabay
Задержать его удалось уже в центре города. При проверке по базе данных выяснилось, что задержанный трижды ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, сообщает Zakon.kz.
В Талдыкоргане задержан 41-летний мужчина за кражу шоколада на общую сумму 16 тыс. тенге, сообщает Sputnik Казахстан.
Действия «сладкоежки» записала камера видеонаблюдения, что и помогло стражам порядка установить его личность и задержать. Выяснилось, что любителем сладостей оказался 41-летний местный житель, ранее трижды судимый мужчина.
Продавцы магазина оценили свой ущерб в 16 тыс. тенге.
Сейчас по факту начато расследование, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РК «Мелкое хищение».
Подозреваемому грозит до 20 суток ареста.
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