США передадут Украине вооружения еще на 775 млн долларов

Новый пакет военной помощи Украине включит боеприпасы для HIMARS, дроны-разведчики, гаубицы, машины с противоминной защитой и противорадиолокационные ракеты, сообщает Zakon.kz.

В ближайшее время США представят новый пакет военной помощи Украины на сумму 775 млн долларов, сообщает Deutsche Welle.

Как уточнили в Минобороны США, в рамках этого пакета Вооруженные силы Украины получат дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 16 105-миллиметровых гаубиц и 36 тыс. артиллерийских снарядов для них, пятнадцать беспилотников-разведчиков ScanEagle, 40 бронемашин MaxxPro с противоминной защитой, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые ракетные комплексы TOW, переносные противотанковые комплексы Javelin и другие виды вооружений.

По словам представителя Пентагона, консультации с украинскими военными будут продолжены, «чтобы убедиться, что мы предоставляем им то, что им нужно, когда им это нужно».