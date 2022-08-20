Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Анна Данилина проиграла в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Анна Данилина Фото: pixabay
В четвертьфинальной стадии Данилина в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей уступила украинско-латвийскому дуэту Людмила Киченок/Елена Остапенко, передает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина не смогла выйти в полуфинал «даблов» турнира в Цинциннати (США), сообщает sports.kz.

Парная встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 8:10.

По ходу матча продолжительностью 1 час 21 минуту Данилина и Хаддад Майя один раз подали навылет против четырех эйсов у соперниц, допустили две двойные ошибки (Киченок и Остапенко – десять), а также реализовали три из семи брейкпойнтов.

В матче за выход в финал Киченок и Остапенко сыграют против россиянки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элизе Мертенс.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю.

Читайте также

Майк Тайсон замечен в аэропорту в инвалидной коляске

Елена Рыбакина проиграла американке и завершила турнир WTA 1000

«Барыс» стал победителем Кубка президента-2022

Данияр Кунафин
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
школы
Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку c нового учебного года
Боксе Майк Тайсон замечен в аэропорту Майами в инвалидной коляске
Майк Тайсон замечен в аэропорту в инвалидной коляске
квартиры, дома
Покупать сейчас или подождать – эксперты рассказали о ситуации на рынке жилья
Школьные каникулы 2022-2023 в Казахстане
Школьные каникулы: как будут отдыхать дети в новом учебном году
ядерная война между США и Россией
Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне
Запросто читают мысли других людей: назван Топ-3 знаков зодиака
Запросто читают мысли других людей: назван Топ-4 знаков зодиака
здание
В столичном университете отреагировали на заявление студентки об изнасилованиях
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления