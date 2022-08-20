Анна Данилина проиграла в четвертьфинале турнира в Цинциннати

В четвертьфинальной стадии Данилина в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей уступила украинско-латвийскому дуэту Людмила Киченок/Елена Остапенко, передает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина не смогла выйти в полуфинал «даблов» турнира в Цинциннати (США), сообщает sports.kz.

Парная встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 8:10.

По ходу матча продолжительностью 1 час 21 минуту Данилина и Хаддад Майя один раз подали навылет против четырех эйсов у соперниц, допустили две двойные ошибки (Киченок и Остапенко – десять), а также реализовали три из семи брейкпойнтов.

В матче за выход в финал Киченок и Остапенко сыграют против россиянки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элизе Мертенс.

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