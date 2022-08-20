Бой-реванш между Усиком и Джошуа: на кону три чемпионских пояса

На предстоящий бой спортсмены настроены серьезно и каждый из них уже достаточно изучил своего оппонента, сообщает Zakon.kz.

Уже завтра, в ночь с 20 на 21 августа, на арене King Abdullah Sports City в Саудовской Аравии состоится легендарный бой между Александром Усиком, владеющим титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, и экс-чемпионом мира, англичанином Энтони Джошуа.

Напомним, что в сентябре 2021 года, в первом бою, победу одержал Усик. Удастся ли британцу одолеть его в этот раз?

Мне нужно вносить определенные коррективы, когда приходится иметь дело с левшой. Клянусь, если бы Александр не был левшой, я бы его выкурил, это 100%, – прокомментировал Джошуа после первой встречи.

Год назад бой завершился на 12-м раунде единогласным решением судей – 117-112, 116-112 и 115-113. По мнению экспертов, Энтони проиграл из-за тактической ошибки.

Компания 1XBET оценила вероятность повтора победы с единогласным решением судей в пользу украинца в 3 коэффициента и единогласным решением судей в пользу британца – в 10. Будет ли нокаут в данном бою? Аналитики считают, что бой закончится нокаутом с вероятностью в 4,6 коэффициента.

Разница в том, что на этот раз со мной будут мои чемпионские пояса. Я буду выходить на ринг вторым, и люди будут меня ждать. Вместе с тем у меня нет ощущения, что на ринге в звании чемпиона будет легче. Я понимаю, что должен выполнить свою работу надлежащим образом и что это не будет для меня легкой задачей. Александр Усик

На предстоящий бой спортсмены настроены серьезно и каждый из них уже достаточно изучил своего оппонента. Главный спонсор спортивных эмоций считает, что победа одного из спортсменов состоится аналогично первому бою в 10-12-м раундах. Коэффициент на этот исход составляет 5.

Призовой фонд боя Александр Усик – Энтони Джошуа должен составить 80 млн долларов. Вне всяких сомнений, это самый ожидаемый боксерский бой 2022 года. Два великолепных тяжеловеса и три чемпионских пояса на кону.

Фаворит поединка – Усик. 1XBET верит в его победу и предлагает 1,585 коэффициента, в то время как на победу Джошуа – 2,89. Ничья оценивается в целых 17.

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