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ДТП с участием поезда и трактора попало на видео в Жетысуской области

ДТП с участием поезда и трактора попало на видео в Жетысуской области Фото: скриншот видео
В селе Канабек в Каратальском районе Жетысуской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и трактора, передает Zakon.kz.

Инцидент попал на видео, которое опубликовали в одном из instagram-пабликов.

Как сообщили в Департаменте полиции Жетысуской области, столкновение товарного поезда с трактором произошло 19 августа близ села Канабек в Каратальском районе.

Установлено, что трактором «Беларусь» управлял 61-летний местный житель. Мужчина пояснил, что отвлекся и решил пересечь железнодорожный переезд, не убедившись в отсутствии поезда. В итоге грузовой товарный поезд зацепил прицеп трактора. Жертв и пострадавших в ДТП не имеется.Пресс-служба ДП Жетысуской области

По факту собран материал, предусмотренный ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества».

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