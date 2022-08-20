ДТП с участием поезда и трактора попало на видео в Жетысуской области
Фото: скриншот видео
В селе Канабек в Каратальском районе Жетысуской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и трактора, передает Zakon.kz.
Инцидент попал на видео, которое опубликовали в одном из instagram-пабликов.
Как сообщили в Департаменте полиции Жетысуской области, столкновение товарного поезда с трактором произошло 19 августа близ села Канабек в Каратальском районе.
Установлено, что трактором «Беларусь» управлял 61-летний местный житель. Мужчина пояснил, что отвлекся и решил пересечь железнодорожный переезд, не убедившись в отсутствии поезда. В итоге грузовой товарный поезд зацепил прицеп трактора. Жертв и пострадавших в ДТП не имеется.Пресс-служба ДП Жетысуской области
По факту собран материал, предусмотренный ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества».
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