ДТП с участием поезда и трактора попало на видео в Жетысуской области

Фото: скриншот видео

В селе Канабек в Каратальском районе Жетысуской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и трактора, передает Zakon.kz.

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