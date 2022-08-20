Димаш Кудайберген заинтриговал фанатов видео из аэропорта
Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram.
Если хочешь найти меня, я на небесах 24/7. Подготовка к новому шоу идет полным ходом, – написал Кудайберген под публикацией.
Фанаты Димаша удивились и не поняли, прилетел их кумир или куда-то улетает?
«Интрига...»
«Шоу... самолет... парашют?»
«Будь осторожен, солнышко!»
«Удачи с подготовкой к концерту!»
«Жаным, мы там же в ожидании чуда!»
«Неужто с парашютом будешь прыгать?»
«У меня перевод не работает, но видео супер!»
«Вау, какой красивый! Удачи тебе, солнце! Увидимся 23 сентября!»
«Не переводится. Ди, где ты? Мы и так на нервах, а ты еще интригуешь! Любимка!»
«Димаш, ты прилетел или улетаешь? В любом случае удачи тебе, всегда ждем! Хотелось бы подробнее, конечно... Ждем следующего поста с подробностями!»
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Напомним, 23 сентября в Алматы состоится сольный концерт Димаша Кудайбергена.