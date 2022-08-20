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Димаш Кудайберген заинтриговал фанатов видео из аэропорта

Димаш Кудайберген заинтриговал фанатов видео из аэропорта Фото: скриншот видео
Казахстанский популярный певец и композитор Димаш Кудайберген заинтриговал своих поклонников, опубликовав видео, снятое в аэропорту, передает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram.

Если хочешь найти меня, я на небесах 24/7. Подготовка к новому шоу идет полным ходом, – написал Кудайберген под публикацией.

Фанаты Димаша удивились и не поняли, прилетел их кумир или куда-то улетает?

  • «Интрига...»

  • «Шоу... самолет... парашют?»

  • «Будь осторожен, солнышко!»

  • «Удачи с подготовкой к концерту!»

  • «Жаным, мы там же в ожидании чуда!»

  • «Неужто с парашютом будешь прыгать?»

  • «У меня перевод не работает, но видео супер!»

  • «Вау, какой красивый! Удачи тебе, солнце! Увидимся 23 сентября!»

  • «Не переводится. Ди, где ты? Мы и так на нервах, а ты еще интригуешь! Любимка!»

  • «Димаш, ты прилетел или улетаешь? В любом случае удачи тебе, всегда ждем! Хотелось бы подробнее, конечно... Ждем следующего поста с подробностями!»

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Напомним, 23 сентября в Алматы состоится сольный концерт Димаша Кудайбергена.

Динара Халдарова
Кудайберген Димаш Казахстан
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