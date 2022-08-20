Димаш Кудайберген заинтриговал фанатов видео из аэропорта

«Интрига...»

«Шоу... самолет... парашют?»

«Будь осторожен, солнышко!»

«Удачи с подготовкой к концерту!»

«Жаным, мы там же в ожидании чуда!»

«Неужто с парашютом будешь прыгать?»

«У меня перевод не работает, но видео супер!»

«Вау, какой красивый! Удачи тебе, солнце! Увидимся 23 сентября!»

«Не переводится. Ди, где ты? Мы и так на нервах, а ты еще интригуешь! Любимка!»