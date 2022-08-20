Во Франции уменьшатся объемы вина из-за засухи и аномальной жары

Наиболее пострадавшими от засухи регионами во Франции, где производят вино, стали Луара, Бургундия и Бордо. Представитель ассоциации виноделов надеется, что запасы в погребах удастся заполнить в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

Из-за засухи и аномальной жары французские виноделы потеряют объемы вина в этом году, но не катастрофично. Об этом заявила менеджер по развитию французской ассоциации виноделов Vignerons Engagés Амели Пети, сообщает РИА Новости.

Есть много климатических факторов, которые с начала 2022 года повлияли на производство вина. Это, например, заморозки и град, которые привели к снижению объемов продукции в разных виноградниках во Франции, а летом еще засуха и сильная жара, которые также отразятся на объемах производимого вина. Амели Пети

Пети объяснила, что, когда во Франции началось цветение виноградников, влаги было мало, так как засуха наступила довольно рано в этом году, а аномальная жара еще больше способствовала испарению воды в лозе.

В этом году мы ожидаем 44 млн гектолитров вина – это больше, чем в 2021 году, так как тогда весенние заморозки сильно повлияли на урожай во многих регионах, но меньше, чем мы ожидали – например, 50 млн гектолитров, как было в 2020 году. Амели Пети

Она заверила, что население не лишится ни одного из сортов вина, просто некоторые из них будут представлены в меньших объемах.