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ВОЗ рекомендовала увеличить число вакцинируемых и носить маски

ВОЗ рекомендовала увеличить вакцинацию Фото: Zakon.kz
Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают важным использовать строгие терапевтические протоколы для лиц с риском тяжелого заболевания, передает Zakon.kz.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует увеличить охват населения вакцинацией, а также стимулировать ношение масок в общественных местах для защиты людей этой осенью и зимой от «омикрон-штамма», сообщает РИА Новости.

Эпидемиологическая ситуация варьируется от страны к стране, и в рамках подготовки к зиме и осени ВОЗ призывает страны возобновить усилия по смягчению последствий распространения инфекции и быть готовыми реагировать на возросшую нагрузку на свои системы здравоохранения.ВОЗ

По словам экспертов, решающее значение для защиты людей этой осенью и зимой будет иметь увеличение числа вакцинируемых людей, введение второй бустерной дозы лицам в возрасте пяти лет и старше с ослабленным иммунитетом и их близким контактам, а также «рассмотрение возможности предложения второй бустерной дозы конкретным группам риска по крайней мере через три месяца после их последней вакцинации».

Необходимо, чтобы люди носили маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте, подчеркнули в ВОЗ, и следует обеспечивать вентиляцию в многолюдных местах.

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