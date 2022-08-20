Видео из Карагандинского зоопарка умилило пользователей Сети
Фото: скриншот видео
Карагандинский зоопарк опубликовал в Instagram видео, в котором показал, как и чем кормят различных животных, передает Zakon.kz.
Кормление животных в Карагандинском зоопарке, – говорится под публикацией.
Пользователей Сети умилило видео:
«Какая прелесть»;
«Как все аппетитно хрумкают»;
«Здорово. Недавно были. Детям очень понравилось».
Другие похвалили сотрудников за чистоту в зоопарке и заботу о животных:
«Красота. Так все чисто. Молодцы смотрители зоопарка»;
«Да, сейчас намного лучше, детей не страшно привести, помню наше детство – был дикий ужас»;
«Сейчас стало во сто раз лучше, чем было лет пять назад. Приятно посмотреть, заботятся о животных».
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