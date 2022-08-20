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Видео из Карагандинского зоопарка умилило пользователей Сети

Видео из карагандинского зоопарка умилило пользователей Сети Фото: скриншот видео
Карагандинский зоопарк опубликовал в Instagram видео, в котором показал, как и чем кормят различных животных, передает Zakon.kz.

Кормление животных в Карагандинском зоопарке, – говорится под публикацией.

Пользователей Сети умилило видео:

  • «Какая прелесть»;

  • «Как все аппетитно хрумкают»;

  • «Здорово. Недавно были. Детям очень понравилось».

Другие похвалили сотрудников за чистоту в зоопарке и заботу о животных:

  • «Красота. Так все чисто. Молодцы смотрители зоопарка»;

  • «Да, сейчас намного лучше, детей не страшно привести, помню наше детство – был дикий ужас»;

  • «Сейчас стало во сто раз лучше, чем было лет пять назад. Приятно посмотреть, заботятся о животных».

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Динара Халдарова
Караганда Карагандинская область
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