В Павлодаре друзья пропавшего мужчины скрыли его гибель
Фото: pixabay
Мужчину несколько дней искали волонтеры, а он, по сообщению его друзей, утонул, после чего они спрятали его одежду и никому ничего не сказали, передает Zakon.kz.
13 августа Геннадий Лущай отправился на рыбалку и не вернулся. Спустя несколько дней волонтеры заявили, что мужчина утонул, а его друзья скрыли гибель своего товарища, сообщает Sputnik Казахстан.
Выйти на этих друзей им помогли очевидцы, по словам которых, мужчина в день пропажи находился в компании троих человек.
Мы начали свое расследование. Было установлено, что случилось непоправимое, мужчина утонул, – отметили волонтеры.
Друзья пропавшего мужчины пояснили, что после гибели товарища они испугались и забрали вещи Геннадия в гараж к одному из них. Теперь эту информацию отрабатывают сотрудники полиции.
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