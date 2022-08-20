В Павлодаре друзья пропавшего мужчины скрыли его гибель

Мужчину несколько дней искали волонтеры, а он, по сообщению его друзей, утонул, после чего они спрятали его одежду и никому ничего не сказали, передает Zakon.kz.

13 августа Геннадий Лущай отправился на рыбалку и не вернулся. Спустя несколько дней волонтеры заявили, что мужчина утонул, а его друзья скрыли гибель своего товарища, сообщает Sputnik Казахстан.

Выйти на этих друзей им помогли очевидцы, по словам которых, мужчина в день пропажи находился в компании троих человек.

Мы начали свое расследование. Было установлено, что случилось непоправимое, мужчина утонул, – отметили волонтеры.

Друзья пропавшего мужчины пояснили, что после гибели товарища они испугались и забрали вещи Геннадия в гараж к одному из них. Теперь эту информацию отрабатывают сотрудники полиции.