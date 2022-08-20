Жителей 18 аварийных домов переселят в текущем году в Нур-Султане

По поручению главы государства для улучшения жилищных условий проводятся работы по ремонту ЖК, замене лифтов, строительству льготного социального жилья, завершению строительства долгостроев, передает Zakon.kz.

Более 300 семей из аварийных домов переселят в 2022 году, сообщается на сайте столичного акимата.

По словам акима Нур-Султана Алтая Кульгинова в аварийном ветхом жилье проживают более 300 семей. Основные проблемы многоквартирных и частных домов связаны с электропроводкой, канализацией, водой, крышей, фундаментом. Есть такие жилые дома, где внутри квартир установлены печки, а туалеты находятся на улице.

Встретился с жителями ряда аварийных домов. К примеру, обсудили вопросы переезда с горожанами, которые проживают в районе Сарыарка (пер. Рауан 15, 16, 17). Их дом внесли в список аварийного ветхого жилья: на данный момент ведется строительство нового для них ЖК, планируем его завершить к концу текущего года. Сразу после завершения строительства ЖК переселим жильцов, проживающих по пер. Рауан 15, 16, 17 и др. Алтай Кульгинов

Жителей из опасных домов переселяют по программе "Елорда Даму". За последние три года из аварийных домов переселили почти 700 семей. С момента старта программы переселено порядка 4 200 семей.

Тем не менее в городе насчитывается еще более 200 аварийных домов. По ним также будут вестись работы.