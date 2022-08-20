Умер актер Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в «Спокойной ночи, малыши!»

В Израиле на 65-м году жизни умер актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!», передает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала друг и коллега Сергея Григорьева – актриса Ирина Озерная.

Умер Сережа Григорьев. Похороны 21 августа в Ткоа в 18:00, – рассказала она.

Как сообщила РБК коллега Григорьева по «Спокойной ночи, малыши!» – актриса Наталья Голубенцева, он умер от инфаркта, несмотря на то, что был болен онкологией.

Профессионал он был высокой масти. Он очень был талантливый человек во всем, и как артист, и как кукольник. Всегда помогал нам технически, когда возникали какие-то вопросы. И он очень был позитивный человек – несмотря на свои болячки, никогда не сдавался. Был весел и юморил. Наталья Голубенцева

Сергей Григорьев родился в 1958 году в Москве. Окончил училище им. Гнесиных (отделение «Актер театра кукол»), затем учился на отделении режиссуры в Российской академии театрального искусства.

В 1988 году он начал озвучивать одного из главных персонажей детской передачи «Спокойной ночи, малыши!» – Филю. Параллельно работал и в других проектах.

В 2014 году Сергей Григорьев вернулся на родину – в Израиль. После репатриации в Израиль он жил в поселке Ткоа в Гуш-Эционе (еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан), где и будет похоронен.