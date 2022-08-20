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Пыльная буря, заморозки, град и гроза – прогноз погоды в Казахстане на 21 августа

Пыльная буря, заморозки, град и гроза – прогноз погоды в Казахстане на 21 августа Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на 21 августа - на большей части страны сохранится погода без осадков. Кроме того, ожидаются пыльная буря, заморозки, град и гроза, передает Zakon.kz.
По-прежнему на большей части Казахстана сохранится погода без осадков. На севере, северо-западе, востоке, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами. Днем в горных районах юго-востока республики ожидается град. Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, северо-западе, востоке, в центре – туман, ночью на севере, востоке, в центре на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2°С, днем на юго-западе ожидается пыльная буря.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, в Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

  • В Нур-Султане - переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 19-21 тепла.

  • В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 19-21 тепла.

  • В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла.

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Динара Халдарова
Казгидромет Алматы Казахстан Нур-Султан Шымкент
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