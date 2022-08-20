Пыльная буря, заморозки, град и гроза – прогноз погоды в Казахстане на 21 августа

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на 21 августа - на большей части страны сохранится погода без осадков. Кроме того, ожидаются пыльная буря, заморозки, град и гроза, передает Zakon.kz.

По-прежнему на большей части Казахстана сохранится погода без осадков. На севере, северо-западе, востоке, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами. Днем в горных районах юго-востока республики ожидается град. Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, северо-западе, востоке, в центре – туман, ночью на севере, востоке, в центре на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2°С, днем на юго-западе ожидается пыльная буря. РГП «Казгидромет» Согласно прогнозу, в Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность . В Нур-Султане - переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 19-21 тепла.

В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 19-21 тепла.

В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла. Читайте также Жителей 18 аварийных домов переселят в текущем году в Нур-Султане Видео из Карагандинского зоопарка умилило пользователей Сети Общественники выступили за остановку застройки в Нур-Султане

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