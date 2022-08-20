Склады тушили около двух часов в Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Пожар на территории складских помещений ангарного типа разгорелся около 11:00 в Жетысуском районе по улице Ангарской, передает Zakon.kz.

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