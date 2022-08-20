Склады тушили около двух часов в Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Пожар на территории складских помещений ангарного типа разгорелся около 11:00 в Жетысуском районе по улице Ангарской, передает Zakon.kz.
Сотрудники ДЧС города выехали на место по повышенному рангу. Огонь мог распространяться на соседние склады.
Была развернута работа оперативного штаба, создано три участка тушения пожара. Тушение пожара осложнялось высокой горючей загрузкой в складских помещениях, а также застройкой межангарных пространств. Оперативно обеспечена бесперебойная подача воды техникой «Алматы Тазалық» и пожарного автопоезда. Пресс-служба ДЧС Алматы
Пожар локализован в 12:42 и ликвидирован в 13:12.
Жертв и пострадавших нет.
На месте пожара работали 55 человек личного состава, 15 единиц техники Службы пожаротушения, служб взаимодействия.
Принятыми мерами удалось отстоять от огня соседний ангар общей площадью более 400 кв. м с ТМЦ и производственные здания по соседству, – резюмируется в сообщении.
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