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Подростки на мопеде влетели в «Газель» в Аксу

авария Фото: Zakon.kz
Авария произошла 18 августа около дома по улице 8 Марта. Водителя и пассажира мопеда с различными травмами доставили в больницу, передает Zakon.kz.
Несовершеннолетний водитель мопеда марки «Альфа», не убедившись в безопасности дорожного движения, столкнулся с «Газелью» под управлением 39-летнего водителя, – рассказали рavlodarnews.kz в Департаменте полиции Павлодарской области.

Как сообщили медики, девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб коленного сустава, тупую травму живота. Управлявший мопедом подросток также получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, ушиб плечевого сустава.

Состояние пострадавших врачи называют стабильным.

Полицейские отправили мопед на штрафстоянку, проводится проверка.

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