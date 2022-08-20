Подростки на мопеде влетели в «Газель» в Аксу

Фото: Zakon.kz

Авария произошла 18 августа около дома по улице 8 Марта. Водителя и пассажира мопеда с различными травмами доставили в больницу, передает Zakon.kz.

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