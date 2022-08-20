Более 70 кустов конопли выращивал в огороде житель Акмолинской области

Фото: polisia.kz

34-летний житель Бурабайского района на приусадебном участке выращивал наркосодержащие растения. В полиции отметили, что мужчина был ранее осужден за кражу в особо крупном размере. Однако наказание не было связано с лишением свободы, передает Zakon.kz.

Всего обнаружен и изъят 71 куст. Изъятые растения направлены на экспертизу. Со слов задержанного, семена для выращивания он взял с приобретенного им ранее наркотического средства, так называемой на сленге «бошки» (цветок, часть растения конопли, содержащий наибольшую концентрацию психоактивных веществ). Высадив семена, огородив участок, обеспечивал удобрением и орошением. Мужчина заверил, что выращивал для собственного употребления. Он на профилактическом наркоучете не состоит. Пресс-служба ДП Акмолинской области Фото: polisia.kz По данному факту начато досудебное производство по ч. 1 ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Читайте также Подростки на мопеде влетели в «Газель» в Аксу Склады тушили около двух часов в Алматы Подросток-мотоциклист погиб в аварии в Актюбинской области

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