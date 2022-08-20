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Горнолыжные курорты без подъемников – в Швейцарии ищут варианты экономии энергии

лыжники, зимний курорт Фото: pixabay
Власти страны планируют попросить операторов сократить потребление электроэнергии на 20%. Они рассматривают возможность прекратить работу подъемников, передает Zakon.kz.

Как сообщает The Independent, также велика вероятность того, что бизнесменам придется выключать снегоуборочное оборудование.

Эксперты опасаются, что подобная экономия приведет к снижению доходов от туризма.

Генеральный директор компании Televerbier, управляющей подъемниками в швейцарском кантоне Вале, утверждает, что каждый франк, потраченный на абонементы на подъемники, приносит региону шесть франков.

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