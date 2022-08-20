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Три подростка без документов катались за рулем по трассе в Жамбылской области

авто Фото: Zakon.kz
На 510-м км республиканской трассы «Западная Европа – Западный Китай» сотрудниками полиции был остановлен автомобиль марки Mercedes под управлением несовершеннолетнего. Также в салоне находились еще два несовершеннолетних пассажира, передает Zakon.kz.

Подростки доставлены в Управление полиции города Тараза и переданы инспекторам по делам несовершеннолетних.

В отношении парня, который находился за рулем, в присутствии его мамы составлено два протокола по ч. 2 ст. 612 «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления» и ч. 3 ст. 597 «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» КоАП РК.

Машина водворена на стоянку.

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Жамбылская область Тараз
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