Первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Индонезии

Представитель Министерства здравоохранения страны Мохаммад Сиахрил сообщил о том, что пациенту не требуется стационарное лечение, передает Zakon.kz.

Как сообщает национальное агентство ANTARA, заболел 24-летний парень, который проживает в Джакарте.

Известно, что пациент недавно путешествовал за границу и испытывал такие симптомы, как лихорадка и сыпь на некоторых частях тела. Кроме того, у заболевшего наблюдалось увеличение селезенки.

Сегодня у нас есть первый официально подтвержденный случай заболевания оспой обезьян. У него есть сыпь на лице, ладонях, на ногах и вокруг гениталий. Тем не менее состояние хорошее, – рассказал Мохаммад Сиахрил.