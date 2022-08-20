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Первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Индонезии

анализ Фото: Zakon.kz
Представитель Министерства здравоохранения страны Мохаммад Сиахрил сообщил о том, что пациенту не требуется стационарное лечение, передает Zakon.kz.

Как сообщает национальное агентство ANTARA, заболел 24-летний парень, который проживает в Джакарте.

Известно, что пациент недавно путешествовал за границу и испытывал такие симптомы, как лихорадка и сыпь на некоторых частях тела. Кроме того, у заболевшего наблюдалось увеличение селезенки.

Сегодня у нас есть первый официально подтвержденный случай заболевания оспой обезьян. У него есть сыпь на лице, ладонях, на ногах и вокруг гениталий. Тем не менее состояние хорошее, – рассказал Мохаммад Сиахрил.

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Оспа обезьян Индонезия
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