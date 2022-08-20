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Любовь к определенным продуктам зависит от генетики – исследование

исследование Фото: pixabay
Ученые Эдинбургского университета пришли к выводу, что вкусовые предпочтения в значительной степени зависят и от генетических вариантов, причем мозг может иметь разные механизмы для формирования привязанности к той или иной пище, передает Zakon.kz.

В исследовании участвовали более 160 тыс. человек. Согласно статье в Nature Communications, анализ результатов показал, что существует 401 мутация, связанная с пристрастием к определенному типу продуктов. При этом некоторые генетические варианты были связаны с любовью к определенному типу рыбы, например, к лососю, а другие – к любой жирной рыбе или ко всей рыбе в целом. Также оказалось, что любители овощей отличаются друг от друга: одни генетические варианты связаны с предпочтением к вареным овощам, другие – к салатам и так далее.

Как выяснилось, «генетическую любовь» к фруктам и овощам чаще проявляли носители генетических вариантов, связанных с высоким уровнем физической активности. А любовь к алкоголю и острым перцам неожиданно коррелировала с более здоровым профилем холестерина и более высокой физической активностью, но также и с более высокой вероятностью курения и употребления алкоголя.

Отмечается, что сканирование МРТ выявило корреляцию между структурой части мозга, связанной с обработкой удовольствия, и генетическими вариантами, связанными с высококалорийными вкусными продуктами. В то же время тяга к низкокалорийным и острым продуктам коррелировала с особой структурой областей мозга, связанных с принятием решений. Ученые также не обнаружили никакой связи между мутациями, связанными с предпочтением высоко- или низкокалорийной пищи. Два этих факта могут означать, что привязанность к разным видам продуктов имеет разные нейрофизиологические механизмы.

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