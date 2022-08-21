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Швейцария готовится к бунтам и грабежам в случае перебоев с электричеством

форма Фото: pixabay
Председатель Конференции глав кантональных служб юстиции и полиции Швейцарии, генеральный директор полиции Фреди Фесслер заявил о том, что спецслужбами уже отрабатываются различные чрезвычайные сценарии, передает Zakon.kz.
Представьте себе: больше нельзя получить деньги в банкомате, расплатиться карточкой в магазине, заполнить бак автомобиля на заправке. Теплоснабжение не работает, вам холодно, на улицах темно. Вполне возможно, что население взбунтуется или будут иметь место грабежи, – цитирует RT Фесслера.

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Отмечается, что в стране уже проводились учения, где отрабатывался план действий в подобной ситуации. Как уточняется, при перебоях с электричеством в Швейцарии может быть усилено присутствие полицейских патрулей на улицах.

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