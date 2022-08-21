Усик победил Джошуа в реванше

На счету непобежденного 35-летнего украинца 20 побед (13 – нокаутом) на профессиональном ринге. Джошуа, которому 32 года, выиграл 24 боя (22 – нокаутом) и потерпел три поражения, сообщает Zakon.kz/

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе, сообщает Р-Спорт.

Бой-реванш прошел в Джидде (Саудовская Аравия). По итогам 12 раундов Усик победил раздельным решением судей.

В сентябре прошлого года Усик в титульном бою победил Джошуа единогласным решением судей.

Чемпионским поясом в тяжелом весе по версии WBС владеет британец Тайсон Фьюри. После победы Усик заявил о намерении сразиться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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