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Врач назвала полезные свойства чайного гриба

врач рассказала о пользе чайного гриба Фото: pixabay
Чайный гриб прекрасно утоляет жажду и тонизирует. Пробиотики, которые образуются в процессе брожения, способны укрепить иммунитет человека. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Чайный гриб – высокоферментированный продукт, в результате брожения сахара в нем образуются полезные бактерии, которые положительно воздействуют на микробиоту кишечника, сообщает Газета.Ru.

В напитке также содержится достаточное количество аминокислот, они напрямую влияют на состояние нервной системы, регулируя умственную деятельность, настроение и сон. Эти компоненты необходимы для формирования мышц, сухожилий и связок, а также волос и кожи.

Чайный гриб богат пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника, иммунной системы. Здоровый кишечник обеспечивает наше хорошее настроение и влияет на психическое состояние. Развитие многих заболеваний, например, депрессии, связывают именно с состоянием кишечника.Елена Соломатина

Регулярное употребление напитка способно защитить сердце и сосуды от негативных воздействий, но чайный гриб стоит пить с осторожностью при обострении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Врач предупредила, что слишком сладкий чайный гриб точно не пойдет на пользу тем, у кого есть инсулинорезистентность, диагностированы сахарный диабет любого типа или ожирение.

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