Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Хлопок подорожал из-за жары

дефицит хлопка из-за жары Фото: pixabay
Засуха и жара привели к росту цен на хлопок, это грозит подорожанием цен на одежду и бумагу, пишет агентство. Проблемы уже испытывают США и Бразилия, на которых приходится половина мирового экспорта этого сырья, сообщает Zakon.kz.

Мировые цены на хлопок выросли на 30% — рекорд с 2011 года, причиной стали аномальная жара и засуха, из-за чего Индия, страна-лидер по производству хлопка, теперь вынуждена его импортировать, сообщает РБК.

Бразилия занимает второе место в мировом экспорте хлопка (17%), первое – у США (33%). Американское производство хлопка упало в этом сезоне на 28%. На рынке ожидают, что объемы достигнут минимальных значений с сезона 2009-2010 годов.

Второй по величине экспортер хлопка – Бразилия – столкнулась с падением объемов урожая на 30%. Бразильские производители подсчитали, что из-за засухи испортилось около 200 тысяч тонн запасов хлопка. По данным группы Bom Futuro, одного из крупнейших бразильских производителей хлопка (на ее долю приходится около 10% посевных площадей в стране), урожайность снизилась на 27% по сравнению с предыдущим сезоном.

Сокращение производства и подорожание хлопка грозит ростом цен на ряд товаров – футболки, подгузники, бумагу, картон и другую продукцию. Гендиректор американского ретейлера одежды Children's Place Джейн Элферс в беседе с инвесторами назвала сложившую ситуацию с поставками хлопка «огромной, огромной проблемой для нас».

Читайте также

Значительный спад заболеваемости КВИ за сутки выявили в Казахстане

Первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Индонезии

Горнолыжные курорты без подъемников – в Швейцарии ищут варианты экономии энергии

Данияр Кунафин
Бразилия США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
школы
Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку c нового учебного года
Запросто читают мысли других людей: назван Топ-3 знаков зодиака
Запросто читают мысли других людей: назван Топ-4 знаков зодиака
Школьные каникулы 2022-2023 в Казахстане
Школьные каникулы: как будут отдыхать дети в новом учебном году
Боксе Майк Тайсон замечен в аэропорту Майами в инвалидной коляске
Майк Тайсон замечен в аэропорту в инвалидной коляске
Казахстан запасы воды
Запасы воды почти исчерпаны в трех областях Казахстана
инфляция
Рожки, подсолнечное масло, творог и сахар подорожали в Казахстане
Видео драки парня и мужчины возмутило Казнет
Видео драки парня и мужчины возмутило Казнет
квартиры, дома
Покупать сейчас или подождать – эксперты рассказали о ситуации на рынке жилья
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления