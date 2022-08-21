Хлопок подорожал из-за жары

Засуха и жара привели к росту цен на хлопок, это грозит подорожанием цен на одежду и бумагу, пишет агентство. Проблемы уже испытывают США и Бразилия, на которых приходится половина мирового экспорта этого сырья, сообщает Zakon.kz.

Мировые цены на хлопок выросли на 30% — рекорд с 2011 года, причиной стали аномальная жара и засуха, из-за чего Индия, страна-лидер по производству хлопка, теперь вынуждена его импортировать, сообщает РБК.

Бразилия занимает второе место в мировом экспорте хлопка (17%), первое – у США (33%). Американское производство хлопка упало в этом сезоне на 28%. На рынке ожидают, что объемы достигнут минимальных значений с сезона 2009-2010 годов.

Второй по величине экспортер хлопка – Бразилия – столкнулась с падением объемов урожая на 30%. Бразильские производители подсчитали, что из-за засухи испортилось около 200 тысяч тонн запасов хлопка. По данным группы Bom Futuro, одного из крупнейших бразильских производителей хлопка (на ее долю приходится около 10% посевных площадей в стране), урожайность снизилась на 27% по сравнению с предыдущим сезоном.

Сокращение производства и подорожание хлопка грозит ростом цен на ряд товаров – футболки, подгузники, бумагу, картон и другую продукцию. Гендиректор американского ретейлера одежды Children's Place Джейн Элферс в беседе с инвесторами назвала сложившую ситуацию с поставками хлопка «огромной, огромной проблемой для нас».