Значительный спад заболеваемости КВИ за сутки выявили в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18 августа в Казахстане сообщили в МВК. В сравнении с предыдущим днем число заболевших уменьшилось на 158 человек, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 898 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 126,

в Алматы – 61,

в Шымкенте – 8,

в Акмолинской области – 68,

в Актюбинской области – 24,

в Алматинской области – 11,

в Жетысуской области – 6,

в Атырауской области – 16,

в ВКО – 10,

в Абайской области – 9,

в Жамбылской области – 10,

в ЗКО – 60,

в Карагандинской области – 109,

в Улытауской области – 24,

в Костанайской области – 59,

в Кызылординской области – 12,

в Мангистауской области – 17,

в Павлодарской области – 51,

в СКО – 53,

в Туркестанской области – 6. Всего в стране подтверждено 1 383 549 случаев. 572 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 38,

в Алматы – 97,

в Алматинской области – 21,

в Жетысуской области – 25,

в Атырауской области – 11,

в Абайской области – 37,

в Карагандинской области – 191,

в Улытауской области – 37,

в Кызылординской области – 19,

в Мангистауской области – 35,

в Павлодарской области – 32,

в Туркестанской области – 29. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 348 271 человек. Читайте также Хлопок подорожал из-за жары Первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Индонезии Горнолыжные курорты без подъемников – в Швейцарии ищут варианты экономии энергии

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