Значительный спад заболеваемости КВИ за сутки выявили в Казахстане
Двумя сутками ранее в стране выявили 898 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 126,
в Алматы – 61,
в Шымкенте – 8,
в Акмолинской области – 68,
в Актюбинской области – 24,
в Алматинской области – 11,
в Жетысуской области – 6,
в Атырауской области – 16,
в ВКО – 10,
в Абайской области – 9,
в Жамбылской области – 10,
в ЗКО – 60,
в Карагандинской области – 109,
в Улытауской области – 24,
в Костанайской области – 59,
в Кызылординской области – 12,
в Мангистауской области – 17,
в Павлодарской области – 51,
в СКО – 53,
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране подтверждено 1 383 549 случаев.
572 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 38,
в Алматы – 97,
в Алматинской области – 21,
в Жетысуской области – 25,
в Атырауской области – 11,
в Абайской области – 37,
в Карагандинской области – 191,
в Улытауской области – 37,
в Кызылординской области – 19,
в Мангистауской области – 35,
в Павлодарской области – 32,
в Туркестанской области – 29.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 348 271 человек.