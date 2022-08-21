Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Значительный спад заболеваемости КВИ за сутки выявили в Казахстане

коронавирус в Казахстан 20 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18 августа в Казахстане сообщили в МВК. В сравнении с предыдущим днем число заболевших уменьшилось на 158 человек, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 898 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 126,

  • в Алматы – 61,

  • в Шымкенте – 8,

  • в Акмолинской области – 68,

  • в Актюбинской области – 24,

  • в Алматинской области – 11,

  • в Жетысуской области – 6,

  • в Атырауской области – 16,

  • в ВКО – 10,

  • в Абайской области – 9,

  • в Жамбылской области – 10,

  • в ЗКО – 60,

  • в Карагандинской области – 109,

  • в Улытауской области – 24,

  • в Костанайской области – 59,

  • в Кызылординской области – 12,

  • в Мангистауской области – 17,

  • в Павлодарской области – 51,

  • в СКО – 53,

  • в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 1 383 549 случаев.

572 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 38,

  • в Алматы – 97,

  • в Алматинской области – 21,

  • в Жетысуской области – 25,

  • в Атырауской области – 11,

  • в Абайской области – 37,

  • в Карагандинской области – 191,

  • в Улытауской области – 37,

  • в Кызылординской области – 19,

  • в Мангистауской области – 35,

  • в Павлодарской области – 32,

  • в Туркестанской области – 29.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 348 271 человек.

Читайте также

Хлопок подорожал из-за жары

Первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Индонезии

Горнолыжные курорты без подъемников – в Швейцарии ищут варианты экономии энергии

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
школы
Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку c нового учебного года
Запросто читают мысли других людей: назван Топ-3 знаков зодиака
Запросто читают мысли других людей: назван Топ-4 знаков зодиака
Школьные каникулы 2022-2023 в Казахстане
Школьные каникулы: как будут отдыхать дети в новом учебном году
Боксе Майк Тайсон замечен в аэропорту Майами в инвалидной коляске
Майк Тайсон замечен в аэропорту в инвалидной коляске
Казахстан запасы воды
Запасы воды почти исчерпаны в трех областях Казахстана
инфляция
Рожки, подсолнечное масло, творог и сахар подорожали в Казахстане
Видео драки парня и мужчины возмутило Казнет
Видео драки парня и мужчины возмутило Казнет
квартиры, дома
Покупать сейчас или подождать – эксперты рассказали о ситуации на рынке жилья
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления