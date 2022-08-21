Aston Martin Шона Коннери продали на аукционе за 2,4 млн долларов
Образ Бонда примеряли на себя несколько актеров, которые за 27 фильмов франшизы управляли различными автомобилями, однако Aston Martin DB5 1964 года по-прежнему является самым известным автомобилем Бонда, сообщают «Известия».
Впервые автомобиль появился на экранах в фильме «Голдфингер» (1964). Он был оснащен пулеметами и катапультными сиденьями. В 2018 году, 50 лет спустя, Коннери купил DB5 1964 года для себя.
Первоначально аукционная компании Broad Arrow ожидала, что автомобиль принесет от 1,4 до 1,8 млн долларов. Однако машина ушла с молотка за 2,4 млн доллара, включая сборы аукционной компании. Покупатель не был назван.
Обычный Aston Martin DB5 1964 года в первозданном состоянии стоил около 1 млн долларов, по данным компании по страхованию классических автомобилей Hagerty, которая недавно стала владельцем Broad Arrow.
DB5, который был непосредственно связан с фильмами о Джеймсе Бонде, продавался гораздо дороже. Автомобиль, заполненный «шпионским» оборудованием после съемок, был продан за 6,4 млн долларов в 2019 году.
Сын актера в интервью сказал, что Коннери часто рассказывал детям о своих приятных воспоминаниях вождения Aston Martin в фильмах. Когда они выросли, то предложили отцу купить один, но он отказался от этой идеи. Позже актер приобрел этот автомобиль и хранил его в доме в Швейцарии.
По данным Broad Arrow Group, значительная часть выручки от продажи пойдет на поддержку Фонда благотворительности семьи Коннери.
Британский актер и продюсер Шон Коннери снялся более чем в 70 фильмах. Он был первым актером, сыгравшим Джеймса Бонда на большом экране, и появился в этом образе в семи фильмах франшизы.
В 2003 году артист завершил свою полувековую карьеру, после чего переехал с супругой на Багамские острова. В октябре 2009 года в интервью американскому журналу Wine Spectator Коннери рассказал, что у него имеются проблемы с сердцем. Актер скончался 31 октября на 91-м году жизни в своем доме на Багамских островах.