Aston Martin Шона Коннери продали на аукционе за 2,4 млн долларов

Aston Martin DB5 1964 года выпуска является культовым автомобилем, на котором ездил секретный агент Джеймс Бонд в фильмах 1960-х годов, когда его играл Коннери, сообщает Zakon.kz.

Образ Бонда примеряли на себя несколько актеров, которые за 27 фильмов франшизы управляли различными автомобилями, однако Aston Martin DB5 1964 года по-прежнему является самым известным автомобилем Бонда, сообщают «Известия».

Впервые автомобиль появился на экранах в фильме «Голдфингер» (1964). Он был оснащен пулеметами и катапультными сиденьями. В 2018 году, 50 лет спустя, Коннери купил DB5 1964 года для себя.

Первоначально аукционная компании Broad Arrow ожидала, что автомобиль принесет от 1,4 до 1,8 млн долларов. Однако машина ушла с молотка за 2,4 млн доллара, включая сборы аукционной компании. Покупатель не был назван.

Обычный Aston Martin DB5 1964 года в первозданном состоянии стоил около 1 млн долларов, по данным компании по страхованию классических автомобилей Hagerty, которая недавно стала владельцем Broad Arrow.

DB5, который был непосредственно связан с фильмами о Джеймсе Бонде, продавался гораздо дороже. Автомобиль, заполненный «шпионским» оборудованием после съемок, был продан за 6,4 млн долларов в 2019 году.

Сын актера в интервью сказал, что Коннери часто рассказывал детям о своих приятных воспоминаниях вождения Aston Martin в фильмах. Когда они выросли, то предложили отцу купить один, но он отказался от этой идеи. Позже актер приобрел этот автомобиль и хранил его в доме в Швейцарии.

По данным Broad Arrow Group, значительная часть выручки от продажи пойдет на поддержку Фонда благотворительности семьи Коннери.

Британский актер и продюсер Шон Коннери снялся более чем в 70 фильмах. Он был первым актером, сыгравшим Джеймса Бонда на большом экране, и появился в этом образе в семи фильмах франшизы.

В 2003 году артист завершил свою полувековую карьеру, после чего переехал с супругой на Багамские острова. В октябре 2009 года в интервью американскому журналу Wine Spectator Коннери рассказал, что у него имеются проблемы с сердцем. Актер скончался 31 октября на 91-м году жизни в своем доме на Багамских островах.