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Гинцбург допустил появление более тяжелой мутации коронавируса

мутации коронавируса Фото: pixabay
Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил важность ревакцинации перед началом нового эпидемического сезона, сообщает Zakon.kz.

Гибрид штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон» или «дельтакрон» показывает большой потенциал изменчивости коронавируса, что говорит о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса. Об этом рассказал директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

«Дельтакрон» демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса.Александр Гинцбург

При этом Гинцбург добавил, что сам по себе «дельтакрон» не представляет опасности и может не обладать эпидемиологическим потенциалом.

Ранее стало известно, что Минздрав Казахстана рассматривает вопрос вакцинации детей от коронавируса с 7 лет. На сегодняшний день детей прививают с 12 лет вакциной Pfizer.

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