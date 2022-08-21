17-летнего подростка задержали за драку с мужчиной в Талдыкоргане

Накануне в соцсетях распространили видео, вызвавшее шквал возмущения у общественности. В кадре молодой парень избивает мужчину, который, по всей видимости, сделал несовершеннолетнему замечание за выброс мусора, сообщает Zakon.kz.

В Талдыкоргане полиция расследует факт избиения подростком взрослого мужчины, сообщает Sputnik Казахстан.

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По информации полиции, конфликт между взрослым и подростком случился 17 августа на центральной площади в Талдыкоргане. Несовершеннолетним, ударившим взрослого мужчину, оказался 17-летний местный житель. Его задержали.

Расследование по факту проводится согласно статье 293 УК РК («Хулиганство»).

Полицейские просят откликнуться мужчину, а также обращаются с просьбой ко всем, кто знает что-либо о его местонахождении, связаться по телефонам: 8 707 422 40 54, 8 778 804 73 33, 8 (7282) 329 399 либо 102.