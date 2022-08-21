Камару Усман впервые проиграл в UFC
Фото: Twitter/USMAN84kg
Поражение лишило нигерийца Камару Усмана возможности добраться до легендарного рекорда Андерсона Сильвы, выигравшего 16 боев в UFC подряд, сообщает Zakon.kz.
Бывший чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман завершил сумасшедшую победную серию, уступив нокаутом Леону Эдвардсу на UFC 278, сообщает Sports.ru.
Нигериец не знал поражений в сильнейшем промоушене планеты. До этого единственный раз он проиграл удушающим приемом Хосе Касересу на турнире CFA 11 в мае 2013 года.
С тех пор Усман одержал 19 побед подряд (15 побед в UFC). Также Камару впервые в карьере проиграл нокаутом.
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