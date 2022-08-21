Рейтинг канцлера Германии упал до рекордно низкого уровня

Работой канцлера и правящей коалиции недовольны почти две трети населения ФРГ. Лишь 25% считают работу Шольца удовлетворительной, сообщает Zakon.kz.

В Германии рейтинг канцлера Олафа Шольца и правящей коалиции опустился до самого низкого уровня за все время с начала правления в декабре, сообщает Deutsche Welle.

62% граждан ФРГ не удовлетворены работой Шольца, довольны его результатами лишь 25%, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa.

Рейтинг правящей коалиции также упал до рекордно низкого уровня. Работой федерального правительства сейчас недовольны 65% опрошенных, одобряют ее лишь 27%. В начале марта работу Шольца еще одобряли 46% немцев, не одобряли – 39%. Работу правящей коалиции тогда одобряли 44% и не одобряли 43% немцев.

Из опроса следует, что в случае прямых выборов канцлера Олаф Шольц сейчас бы занял лишь третье место, набрав 18% голосов.

Первое место досталось бы «зеленому» министру экономики Роберту Хабеку – 25%, а второе – председателю Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу – 19%.

По результатам еженедельного опроса, блок христианских партий ХДС/ХСС слегка укрепил свои позиции, его в настоящее время поддерживают 28% немцев. Это означает, что ХДС/ХСС теперь на 7% опережает «зеленых», рейтинг которых за неделю снизился до 21%.

Рейтинг социал-демократов не изменился (19%), свободные демократы опустились на один процентный пункт до 8%. Это означает, что партии «светофорной» коалиции сейчас получили бы лишь 48% голосов. Без изменений остались рейтинги «Альтернативы для Германии» (12%) и Левой партии (8%).