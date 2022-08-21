Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Рейтинг канцлера Германии упал до рекордно низкого уровня

канцлер ФРГ теряет рейтинг Фото: Twitter/OlafScholz
Работой канцлера и правящей коалиции недовольны почти две трети населения ФРГ. Лишь 25% считают работу Шольца удовлетворительной, сообщает Zakon.kz.

В Германии рейтинг канцлера Олафа Шольца и правящей коалиции опустился до самого низкого уровня за все время с начала правления в декабре, сообщает Deutsche Welle.

62% граждан ФРГ не удовлетворены работой Шольца, довольны его результатами лишь 25%, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa.

Рейтинг правящей коалиции также упал до рекордно низкого уровня. Работой федерального правительства сейчас недовольны 65% опрошенных, одобряют ее лишь 27%. В начале марта работу Шольца еще одобряли 46% немцев, не одобряли – 39%. Работу правящей коалиции тогда одобряли 44% и не одобряли 43% немцев.

Из опроса следует, что в случае прямых выборов канцлера Олаф Шольц сейчас бы занял лишь третье место, набрав 18% голосов.

Первое место досталось бы «зеленому» министру экономики Роберту Хабеку – 25%, а второе – председателю Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу – 19%.

По результатам еженедельного опроса, блок христианских партий ХДС/ХСС слегка укрепил свои позиции, его в настоящее время поддерживают 28% немцев. Это означает, что ХДС/ХСС теперь на 7% опережает «зеленых», рейтинг которых за неделю снизился до 21%.

Рейтинг социал-демократов не изменился (19%), свободные демократы опустились на один процентный пункт до 8%. Это означает, что партии «светофорной» коалиции сейчас получили бы лишь 48% голосов. Без изменений остались рейтинги «Альтернативы для Германии» (12%) и Левой партии (8%).

Читайте также

Швейцария готовится к бунтам и грабежам в случае перебоев с электричеством

Новый король зулусов взошел на престол в ЮАР

Ситуация в Украине: США хотят закупить 150 тыс. тонн украинского зерна

Данияр Кунафин
Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
школы
Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку c нового учебного года
Запросто читают мысли других людей: назван Топ-3 знаков зодиака
Запросто читают мысли других людей: назван Топ-4 знаков зодиака
инфляция
Рожки, подсолнечное масло, творог и сахар подорожали в Казахстане
Школьные каникулы 2022-2023 в Казахстане
Школьные каникулы: как будут отдыхать дети в новом учебном году
ДТП
Грузовик в Турции протаранил толпу, убив 16 человек
Победа Усика над Джошуа
Усик победил Джошуа в реванше
Касым-Жомарт Токаев на переговорах с Владимиром Путиным
Токаев выразил удовлетворение итогами переговоров с Путиным
коронавирус в Казахстан 20 августа
Значительный спад заболеваемости КВИ за сутки выявили в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления