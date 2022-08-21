На едкий запах аммиака жалуются жители села Баскудык

Специалисты отмечают, что в скором времени в отношении нарушителей будет начата очередная проверка, сообщает Zakon.kz.

На сильный запах аммиака жалуются жители села Баскудык недалеко от Актау. Особенно остро он ощущается в ночные и утренние часы, сообщает «Хабар 24».

Село Баскудык находится в нескольких километрах от областного центра. Рядом с населенным пунктом, который относится к Мунайлинскому району, протекает арык для отвода канализационных вод.

До этого по водной магистрали в хвостохранилище «Кошкар ата» сбрасывали только городские отходы. Но теперь к каналу подвели пластиковые трубы с близлежащих заводов, что негативно отразилось на экологической обстановке.

Эта труба с «Казазота», про это в СМИ говорили. Через пластиковую трубу сюда сливают отходы аммиака, отсюда и запах, который отражается на нашем здоровье. житель села Баскудык Жалгас Онайбаев

Место подведения пластиковой трубы до этого не раз обследовали экологи.

Пробы, взятые на месте подведения пластиковых труб, показали превышение ионов амония и нетритов. Кроме того, в ходе мониторинга деятельности двух компании было обнаружено превышение предельной нормы серы и аммиака. руководитель отдела областного департамента экологии Магжан Галымов

По словам специалистов, канал сегодня находится в частной собственности и отдан в аренду местному коммунальному предприятию и заводу «КазАзот». Но позже выяснилось, что разрешения на слив отходов у предприятия нет.

В 2020 году труба, подведенная к каналу, была демонтирована. Ответственных за это лиц оштрафовали на два миллиона тенге. Отдельный штраф в размере 14 миллионов тенге был уплачен за загрязнение окружающей среды.