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Премьер-министр Японии заболел коронавирусом

глава японского правительства Фото: Facebook/Фумио Кисида
Канцелярия главы правительства сообщила о том, что 65-летний Фумио Кисида получил положительный результат теста на COVID-19, передает Zakon.kz.

Как пишет газета Sanskrit Shimbun, анализ он сдал 21 августа после того, как у него днем ранее появились повышенная температура, кашель и некоторые другие симптомы заболевания.

12 августа Кисида четвертый раз привился вакциной от коронавируса. Четвертая доза препарата от КВИ в Японии доступна сейчас только пожилым людям.

В настоящее время премьер-министр проходит лечение в своей резиденции, где продолжает выполнять свои обязанности главы правительства.

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