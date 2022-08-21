Премьер-министр Японии заболел коронавирусом

Канцелярия главы правительства сообщила о том, что 65-летний Фумио Кисида получил положительный результат теста на COVID-19, передает Zakon.kz.

Как пишет газета Sanskrit Shimbun, анализ он сдал 21 августа после того, как у него днем ранее появились повышенная температура, кашель и некоторые другие симптомы заболевания.

12 августа Кисида четвертый раз привился вакциной от коронавируса. Четвертая доза препарата от КВИ в Японии доступна сейчас только пожилым людям.

В настоящее время премьер-министр проходит лечение в своей резиденции, где продолжает выполнять свои обязанности главы правительства.