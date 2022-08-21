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26 человек погибли в результате паводка на северо-западе Китая

паводки Фото: pixabay
Паводок возник 18 августа в уезде Датун, который подчиняется городу Синин – административному центру провинции. По оценке властей, в зоне бедствия оказались свыше 6,2 тыс. жителей, передает Zakon.kz.

Сообщается, что администрация провинции объявила повышенный уровень реагирования и направила в район происшествия более 2 тыс. спасателей, врачей и полицейских, а также 160 транспортных средств.

Пять человек, пишет ТАСС, числятся пропавшими без вести.

Как уточняется, с начала августа количество осадков в регионе превысило средний уровень за последние 50 лет.

Елена Беляева
Китай
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