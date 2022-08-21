Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Пыльная буря, заморозки и туман ожидаются в Казахстане в понедельник

дорога, штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны на 22 августа, передает Zakon.kz.

Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, утром и днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области 15-20 м/с.

На севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается восточный, северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области – туман. Ветер северный, северо-восточный, на юге, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Читайте также

Улицу частично перекроют в Алматы в ночь на 23 августа

Трудовое рабство казахстанки в Лаосе: МВД и МИД РК дали комментарии

На едкий запах аммиака жалуются жители села Баскудык

Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
школы
Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку c нового учебного года
Запросто читают мысли других людей: назван Топ-3 знаков зодиака
Запросто читают мысли других людей: назван Топ-4 знаков зодиака
инфляция
Рожки, подсолнечное масло, творог и сахар подорожали в Казахстане
Школьные каникулы 2022-2023 в Казахстане
Школьные каникулы: как будут отдыхать дети в новом учебном году
ДТП
Грузовик в Турции протаранил толпу, убив 16 человек
Солдат покончил с собой в Жамбыле
Солдат-срочник покончил с собой в Жамбыле
Победа Усика над Джошуа
Усик победил Джошуа в реванше
Казахстанка попала в трудовое рабство
Казахстанка попала в трудовое рабство в Лаосе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления