Пыльная буря, заморозки и туман ожидаются в Казахстане в понедельник

Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны на 22 августа, передает Zakon.kz.

Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, утром и днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области 15-20 м/с.

На севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается восточный, северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области – туман. Ветер северный, северо-восточный, на юге, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается туман.