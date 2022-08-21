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Водители извинились за гонки на светофоре в Туркестанской области

нарушение ПДД Фото: скриншот видео
Сотрудники Департамента полиции во время мониторинга соцсетей на одной из страниц TikTok обнаружили видеозапись грубого нарушения правил дорожного движения автомобилями BMW, передает Zakon.kz.

Стражи порядка выяснили, что инцидент произошел возле светофора по улице Жибек жолы в поселке Аксукент Сайрамского района.

Две автомашины BMW, создавая аварийную ситуацию, двигались на большой скорости. Тщательно изучив видеозапись, полицейские разыскали автомобили и установили водителей, которых привлекли к ответственности в законном порядке.Пресс-служба ДП Туркестанской области

Оба автотранспортных средства водворены на штрафстоянку.

Сообщается, что два молодых водителя признались в содеянном, извинились и пообещали больше не совершать правонарушений.

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