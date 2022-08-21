Место для досуга и занятий спортом построили в столичном жилом массиве
Фото: gov.kz
Аким города Алтай Кульгинов посетил обновленный сквер «Коргалжын» в массиве Коктал-2. На территории расположены детская игровая зона, спортивная площадка, зона для мероприятий, тихая зона и др. Также установлены специальные столы для игры в шахматы и настольного тенниса, передает Zakon.kz
Только в жилых массивах за последние годы благоустроили свыше 300 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Еще одно общественное пространство открыли в жилом массиве Коктал-2. Его мы построили по просьбе жителей на месте уже устаревшего сквера, – написал Кульгинов в Instagram.
Фото: gov.kz
Территорию озеленили, оснастили локально-поливочной системой.
Фото: gov.kz
Ранее в ЖМ «Коктал» открыли парк протяженностью 16 га.
Фото: gov.kz
При благоустройстве дворовых и общественных пространств, отметил аким, учитываются интересы как детей, молодежи, так и старшего поколения.
Фото: gov.kz
Все это делается для того, чтобы все горожане могли с пользой для здоровья проводить свой досуг.
Всего же по городу в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» в текущем году благоустроили порядка 250 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). За три года благоустроили свыше 750 дворов и общественных пространств. Работами охватываем все районы столицы, – резюмировал аким столицы.
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