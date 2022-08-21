Место для досуга и занятий спортом построили в столичном жилом массиве

Фото: gov.kz

Аким города Алтай Кульгинов посетил обновленный сквер «Коргалжын» в массиве Коктал-2. На территории расположены детская игровая зона, спортивная площадка, зона для мероприятий, тихая зона и др. Также установлены специальные столы для игры в шахматы и настольного тенниса, передает Zakon.kz

Только в жилых массивах за последние годы благоустроили свыше 300 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Еще одно общественное пространство открыли в жилом массиве Коктал-2. Его мы построили по просьбе жителей на месте уже устаревшего сквера, – написал Кульгинов в Instagram. Фото: gov.kz Территорию озеленили, оснастили локально-поливочной системой. Фото: gov.kz Ранее в ЖМ «Коктал» открыли парк протяженностью 16 га. Фото: gov.kz При благоустройстве дворовых и общественных пространств, отметил аким, учитываются интересы как детей, молодежи, так и старшего поколения. Фото: gov.kz Все это делается для того, чтобы все горожане могли с пользой для здоровья проводить свой досуг. Всего же по городу в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» в текущем году благоустроили порядка 250 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). За три года благоустроили свыше 750 дворов и общественных пространств. Работами охватываем все районы столицы, – резюмировал аким столицы. Читайте также Уборочная кампания стартовала в Кызылординской области Жителей 18 аварийных домов переселят в текущем году в Нур-Султане Как решается вопрос с точечной застройкой в Нур-Султане

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