Полицейская погоня за пьяным водителем закончилась шестью протоколами в Хромтау

20 августа полицейские при патрулировании в Хромтау заметили авто марки Hyundai Tucson, водитель которого при виде сотрудников полиции стал вести себя подозрительно, что и привело к погоне, передает Zakon.kz.

Сначала водитель отказался останавливаться, затем проехал на запрещающий сигнал светофора, нарушил правила маневрирования, после чего выехал из города на автодорогу Самара – Шымкент и направился в сторону Актобе.

Но доехать до города ему так и не удалось. Полицейские все же остановили гонщика и выяснили, что мужчина находился в состоянии легкого алкогольного опьянения. Также водитель ехал без права управления транспортными средствами.

Нарушитель был доставлен в ОП Хромтауского района.

Авто припарковано на территории отдела полиции. На водителя составлены шесть административных протоколов.