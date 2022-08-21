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Полицейская погоня за пьяным водителем закончилась шестью протоколами в Хромтау

автонарушитель Фото: скриншот видео
20 августа полицейские при патрулировании в Хромтау заметили авто марки Hyundai Tucson, водитель которого при виде сотрудников полиции стал вести себя подозрительно, что и привело к погоне, передает Zakon.kz.

Сначала водитель отказался останавливаться, затем проехал на запрещающий сигнал светофора, нарушил правила маневрирования, после чего выехал из города на автодорогу Самара – Шымкент и направился в сторону Актобе.

Но доехать до города ему так и не удалось. Полицейские все же остановили гонщика и выяснили, что мужчина находился в состоянии легкого алкогольного опьянения. Также водитель ехал без права управления транспортными средствами.

Нарушитель был доставлен в ОП Хромтауского района.

Авто припарковано на территории отдела полиции. На водителя составлены шесть административных протоколов.

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Елена Беляева
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