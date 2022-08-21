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Четверо взрослых и ребенок погибли в аварии на трассе в Актюбинской области

авто Фото: polisia.kz
Около 12:30 40-летняя женщина ехала со стороны города Кандыагаш в направлении поселка Кенкияк на авто марки Lada Largus. На 54 км автодороги Покровка – Жанажол Темирского района она не справилась с управлением и машина перевернулась, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, в результате ДТП водитель автомашины и три пассажира (один из них – ребенок) от полученных травм скончались на месте ДТП. Еще один пассажир скончался в Центральной районной больнице.

Сообщается, что еще пять человек (трое из них – несовершеннолетние) были госпитализированы.

Полицейские разбираются в деталях трагедии.

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