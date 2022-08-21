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Искусственный дождь планируют вызвать на юге Китая

Китай Фото: pixabay
Для спасения урожая из-за рекордной жары власти страны хотят засеять облака химическими веществами и уже опрыскивают посевы «водоудерживающим средством», чтобы ограничить испарение и вызвать необходимые осадки, передает Zakon.kz.

Как сообщает Associated Press, лето 2022 года стало самым жарким за 61 год с начала наблюдений за погодой. Засуха привела к увяданию посевов и наполовину опустошила водохранилища.

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Министр сельского хозяйства страны Тан Жэньцзянь заявил, что предстоящие десять дней являются «ключевым периодом устойчивости к повреждениям» для урожая риса на юге Китая. По его словам, власти примут экстренные меры, чтобы сохранить осенний урожай зерна, который составляет 75% от годового урожая КНР.

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