Искусственный дождь планируют вызвать на юге Китая

Для спасения урожая из-за рекордной жары власти страны хотят засеять облака химическими веществами и уже опрыскивают посевы «водоудерживающим средством», чтобы ограничить испарение и вызвать необходимые осадки, передает Zakon.kz.

Как сообщает Associated Press, лето 2022 года стало самым жарким за 61 год с начала наблюдений за погодой. Засуха привела к увяданию посевов и наполовину опустошила водохранилища.

Новость по теме Красный уровень опасности объявлен в Китае из-за сильной жары

Министр сельского хозяйства страны Тан Жэньцзянь заявил, что предстоящие десять дней являются «ключевым периодом устойчивости к повреждениям» для урожая риса на юге Китая. По его словам, власти примут экстренные меры, чтобы сохранить осенний урожай зерна, который составляет 75% от годового урожая КНР.