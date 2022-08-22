Митинг против бедности провели перед бундестагом в Берлине

Активисты молодежной организации Die Tafel Jugend и представители движения #IamPoor провели митинг с пустыми тарелками, требуя от властей страны помочь бедным, передает Zakon.kz.

По данным протестующих, сообщает РИА Новости, в Германии около 13,8 млн человек столкнулись с бедностью или близки к ней. Активисты считают, что инфляция в ФРГ из месяца в месяц ухудшает положение нуждающихся, а существенной помощи им не оказывается.

Фото: Twitter/Tafel Deutschland e.V.

Активисты старались привлечь внимание лозунгами «У бедности нет летних каникул», «Нет пустым тарелкам», «Здоровая еда не должна быть роскошью».