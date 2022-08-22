Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Митинг против бедности провели перед бундестагом в Берлине

Германия Фото: Twitter/Tafel Deutschland e.V.
Активисты молодежной организации Die Tafel Jugend и представители движения #IamPoor провели митинг с пустыми тарелками, требуя от властей страны помочь бедным, передает Zakon.kz.

По данным протестующих, сообщает РИА Новости, в Германии около 13,8 млн человек столкнулись с бедностью или близки к ней. Активисты считают, что инфляция в ФРГ из месяца в месяц ухудшает положение нуждающихся, а существенной помощи им не оказывается.

Германия

Фото: Twitter/Tafel Deutschland e.V.

Активисты старались привлечь внимание лозунгами «У бедности нет летних каникул», «Нет пустым тарелкам», «Здоровая еда не должна быть роскошью».

Читайте также

Ситуация в Украине: депутатам рекомендовано уйти на «удаленку», в Харькове введут комендантский час

Искусственный дождь планируют вызвать на юге Китая

Премьер-министр Японии заболел коронавирусом

Елена Беляева
Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
школы
Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку c нового учебного года
рабочие
Улицу частично перекроют в Алматы в ночь на 23 августа
Запросто читают мысли других людей: назван Топ-3 знаков зодиака
Запросто читают мысли других людей: назван Топ-4 знаков зодиака
Школьные каникулы 2022-2023 в Казахстане
Школьные каникулы: как будут отдыхать дети в новом учебном году
инфляция
Рожки, подсолнечное масло, творог и сахар подорожали в Казахстане
Солдат покончил с собой в Жамбыле
Солдат-срочник покончил с собой в Жамбыле
ДТП
Грузовик в Турции протаранил толпу, убив 16 человек
Собака напала на прохожих в Павлодаре
Алабай напал на прохожих в Павлодаре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления