Умер актер из «Вечного Зова» и «Евдокии» Николай Лебедев

Народного артиста России не стало на 101-м году жизни. Он был старейшим актером Театра Моссовета, передает Zakon.kz.

Актер родился в 1921 году. Свой творческий путь он начал в 1939 году на сцене столичного Театра юного зрителя. В апреле 1941 года был призван в армию и с первых дней Великой Отечественной войны оказался на фронте. Был контужен, ранен и в бессознательном состоянии взят в плен. На его счету три неудачных побега, шесть концентрационных лагерей. В 1945 г. вместе с другими узниками лагеря «Ламсдорф-III» в Судетах был освобожден советскими войсками и продолжил службу в армии. После демобилизации, следуя призванию, вернулся в ТЮЗ.

Зрителям Лебедев известен по ролям в таких фильмах как:

«Нормандия-Неман»,

«Ровесник века»,

«Евдокия»,

«Синяя тетрадь»,

«Тишина»,

«Освобождение»,

«Выбор цели»,

«Вечный Зов»,

«Экипаж» и многие другие.