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Умер актер из «Вечного Зова» и «Евдокии» Николай Лебедев

актер Фото: пресс-служба Театра имени Моссовета
Народного артиста России не стало на 101-м году жизни. Он был старейшим актером Театра Моссовета, передает Zakon.kz.

Актер родился в 1921 году. Свой творческий путь он начал в 1939 году на сцене столичного Театра юного зрителя. В апреле 1941 года был призван в армию и с первых дней Великой Отечественной войны оказался на фронте. Был контужен, ранен и в бессознательном состоянии взят в плен. На его счету три неудачных побега, шесть концентрационных лагерей. В 1945 г. вместе с другими узниками лагеря «Ламсдорф-III» в Судетах был освобожден советскими войсками и продолжил службу в армии. После демобилизации, следуя призванию, вернулся в ТЮЗ.

Зрителям Лебедев известен по ролям в таких фильмах как:

  • «Нормандия-Неман»,

  • «Ровесник века»,

  • «Евдокия»,

  • «Синяя тетрадь»,

  • «Тишина»,

  • «Освобождение»,

  • «Выбор цели»,

  • «Вечный Зов»,

  • «Экипаж» и многие другие.

Бескорыстная преданность своему делу, профессиональная честность, огромный человеческий и профессиональный опыт Николая Сергеевича снискали ему уважение и любовь всего театра. Его уход большая потеря для всего нашего коллектива. О месте и времени прощания будет объявлено отдельно. Соболезнования родным и близким. Вечная память.Пресс-служба Театра имени Моссовета

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