Умер актер из «Вечного Зова» и «Евдокии» Николай Лебедев
Актер родился в 1921 году. Свой творческий путь он начал в 1939 году на сцене столичного Театра юного зрителя. В апреле 1941 года был призван в армию и с первых дней Великой Отечественной войны оказался на фронте. Был контужен, ранен и в бессознательном состоянии взят в плен. На его счету три неудачных побега, шесть концентрационных лагерей. В 1945 г. вместе с другими узниками лагеря «Ламсдорф-III» в Судетах был освобожден советскими войсками и продолжил службу в армии. После демобилизации, следуя призванию, вернулся в ТЮЗ.
Зрителям Лебедев известен по ролям в таких фильмах как:
«Нормандия-Неман»,
«Ровесник века»,
«Евдокия»,
«Синяя тетрадь»,
«Тишина»,
«Освобождение»,
«Выбор цели»,
«Вечный Зов»,
«Экипаж» и многие другие.
Бескорыстная преданность своему делу, профессиональная честность, огромный человеческий и профессиональный опыт Николая Сергеевича снискали ему уважение и любовь всего театра. Его уход большая потеря для всего нашего коллектива. О месте и времени прощания будет объявлено отдельно. Соболезнования родным и близким. Вечная память.Пресс-служба Театра имени Моссовета