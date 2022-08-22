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Взятых в заложники сотрудников российского СИЗО освободили

заложники в СИЗО в России Фото: pixabay
Для проведения переговоров и освобождения заложников на место выехало руководство регионального главка ФСИН. Ситуация в учреждении, несмотря на инцидент, была контролируемая, сообщает Zakon.kz.

Двое сотрудников следственного изолятора в Кемерове, которые при осмотре камер были взяты в заложники заключенными, освобождены, сообщает ТАСС.

В результате проведенных мероприятий заложники освобождены, никто не пострадал.

Обвиняемых в СИЗО было восемь человек, все они обвиняются по тяжким преступлениям.

Ранее в Кемерово арестанты СИЗО-1 захватили троих сотрудников в заложники и потребовали вызвать сотрудников прокуратуры и ФСИН.

Во время обхода камер восемь заключенных напали на двух женщин и мужчину из числа персонала изолятора и затащили их в помещение.

Арестанты вооружены деревянными палками и металлическим уголком.

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