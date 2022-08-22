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Кардиолог назвал самое частое время смерти во сне

врач назвал время смерти во сне Фото: pixabay
О проблемах с сердцем может сказать храп, отметил кардиолог. Если человек уже под утро начинает храпеть, этому могут не предавать большого значения. Хотя храп может быть связан с тем, что замедляется сердечная деятельность, сообщает Zakon.kz.

Чаще всего люди умирают около четырех — пяти утра. В это время происходит замедление сердечной деятельности, связанное с биологическими ритмами человека. Об этом рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский, сообщает URA.RU.

Статистика такая, что чаще всего люди умирают ночью или под утро. На четыре — пять утра больше всего смертей приходится. Существует биоритм, что именно в это время замедляется сердечная деятельность. А у человека с аритмией, болями в сердце, гипертонией это все усугубляется в ранние утренние часы. Когда происходит смена от состояния глубокого сна до пробуждения, происходит активизация симпатического отдела вегетативной нервной системы. В этот период получатся перебой. Случаи внезапной смерти, когда, казалось бы, ничего не предвещало, тоже происходят чаще всего в это время.Юрий Серебрянский

Он подчеркнул, что в ранние утренние часы персонал больниц должен быть особенно внимательным.

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