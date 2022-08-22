Левандовски оформил дебютный дубль за «Барселону»

В Сан-Себастьяне прошел матч «Реала Сосьедада» с «Барселоной». Эта игра второго тура испанской Ла Лиги закончилась крупной победой каталонцев со счетом 4:1, два мяча из которых забил звездный новичок Роберт Левандовски, сообщает Zakon.kz.

Нули на табло были переписаны уже на 45-й секунде благодаря Роберту Левандовски, который забил первый мяч в составе «Барселоны» в новом сезоне Ла Лиги. Польский нападающий недавно перешел из мюнхенской «Баварии».

Но хозяева быстро сравняли результат, отличился форвард Александер Исак. Во второй половине матча гости вновь вышли вперед, точным ударом ворота соперника поразил Усман Дембеле. Спустя мгновение второй мяч в этом поединке оформил Левандовски.

Окончательную точку в игре на 79-й минуте поставил Ансу Фати – 4:1 в пользу «Барселоны». Каталонцы поднялись на пятую позицию в испанском первенстве, а Роберт Левандовски – на четвертую строчку в списке лучших бомбардиров.

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