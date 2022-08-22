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Цены на авиабилеты выросли на 26,6% за год в Казахстане

перевозки, Казахстан, цены Фото: pixabay
Доходы авиакомпаний по итогам января – июля текущего года составили 276,8 млрд тенге против 189,2 млрд тенге годом ранее, передает Zakon.kz.

Основная часть доходов — 270,6 млрд тенге — была получена за счет перевозки пассажиров во всех направлениях. Еще 6,2 млрд тенге пришлось на перевозку груза и багажа. Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с экипажем составили 3 млрд тенге, пишет finprom.kz.

Численность перевезенных авиатранспортом за январь – июль 2022 года пассажиров составила 5,8 млн человек — на 12,8% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Непосредственно в июле текущего года перевезли 1,2 млн человек — на 7,3% больше, чем в июне, и в 2,2 раза больше, чем в январе текущего года.

Большая часть пассажироперевозок в региональном разрезе пришлась на Алматы: 4 млн пассажиров, плюс 8,8% за год.

Пассажирооборот за семь месяцев текущего года составил 10,2 млрд пкм, увеличившись на 29% за год.

Груза и багажа воздушным транспортом перевезли 12,7 тыс. тонн — на 36,1% меньше, чем годом ранее. В июле текущего года авиаперевозки груза и багажа составили 2,4 тыс. тонн, увеличившись на 8,8% по сравнению с июнем.

Грузооборот составил 28,5 млн ткм — на 37,4% меньше, чем годом ранее.

По итогам июля 2022 года цены на услуги авиакомпаний для пассажиров выросли на заметные 26,6% за год.

Наибольшее удорожание услуг было отмечено в Туркестанской (на 56,8%), Жамбылской (на 46,7%) и Восточно-Казахстанской (на 44,5%) областях.

В Северо-Казахстанской области цены остались без изменений. Еще в трех регионах услуги подешевели: в Акмолинской области — на 8,7%, в Кызылординской — на 8,8%, в Павлодарской — на 17,7%.

Ирина Лукичева
Казахстан
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